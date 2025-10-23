Саратовский регоператор проводит перерасчеты для с некорректными начислениями за сентябрь

Саратовский филиал АО «Ситиматик» информирует о завершении работ по актуализации данных лицевых счетов потребителей. В сентябре-октябре проводились мероприятия по уточнению сведений, в том числе в отношении собственников частных домов, которые ранее не обращались с заявлением об открытии лицевого счета. В рамках данной работы потребителям были направлены информационные письма с разъяснением порядка корректировки сведений в платежных документах.

При проведении указанных мероприятий некоторым абонентам были ошибочно направлены платежные документы за сентябрь с некорректными сведениями о количестве проживающих. В настоящее время установлены и устранены причины сбоя, приняты меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. Саратовский регоператор приносит свои извинения гражданам, столкнувшимся с некорректными начислениями. Мы осознаем причинённые неудобства и делаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию в максимально сжатые сроки. На текущий момент компания уже получила и обработала около 20 тысяч обращений. Мы продолжаем работу в усиленном режиме, чтобы закрыть все поступившие заявки в кратчайшие сроки. Более половины обратившихся граждан воспользовались дистанционным способом актуализации сведений через личный кабинет на сайте https://citymatic64.aisgorod.ru , или по электронной почте roso@citymatic.ru . Для оперативного решения вопросов все пункты приема работают в усиленном режиме.

Саратовский регоператор производит перерасчеты по полученным заявлениям, а также в инициативном порядке. Все изменения в лицевых счетах будут отражены в платежных документах за октябрь. В настоящее время платежные документы с корректной информацией уже подготавливаются к выпуску.

Обращения, поступившие в конце октября, находятся в обработке. По ним будет выполнен перерасчет за два предыдущих месяца. Все корректировки будут отражены в платежных документах за ноябрь, которые абоненты получат в установленные сроки.

Убедительно просим граждан своевременно актуализировать информацию о количестве проживающих в жилых помещениях, в целях корректного начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО