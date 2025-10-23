В облдуме обсудили развитие молодёжных центров

В рамках правительственного часа на заседании Саратовской областной Думе обсудили реализацию региональной молодежной политики и взаимодействие органов власти с молодежными и детскими общественными объединениями.

Депутаты говорили о развитии молодежных центров, поддержке инициатив, кадровом обеспечении отрасли и важности объединения усилий различных ведомств.

Ирина Колесникова:

— Мы говорим о рождаемости детей — мало их в семье или много, а нужно говорить о рождении семьи как таковой. А рождению семьи как раз помогают [молодежные] объединения: единые мысли, единые чувства, единые дела.

Дмитрий Пьяных:

— Важный вопрос — кто работает сегодня с молодежью. Считаю, зарплата в отрасли молодежной политики должна быть приравнена к зарплате в отрасли образования.

Артем Чеботарев:

— В первую очередь надо укреплять общество и, конкретно, молодежь — ту прослойку, которая обладает, наверное, наивысшей энергией.

Сергей Шитов:

— Молодежь — наше будущее, она требует внимания. Особенно в период, когда молодые люди разъезжаются: из глубинки — в областные центры, а из областных центров еще дальше.

