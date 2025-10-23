В школе «Патриот» установят бюст Героя России Юрия Дейнеко

В ходе посещения школы «Патриот», отремонтированной в этом году в рамках государственной программы РФ «Развитие образования», губернатор Роман Бусаргин обратил внимание, что на территории нужно расположить скульптурную композицию, посвященную Герою России Юрию Михайловичу Дейнеко, в честь которого названо образовательное учреждение.

К работе уже приступил скульптор Валерий Кундузбаев. Высота бюста составит 80 сантиметров. Столб, основание и облицовка будут выполнены из гранита. Композиция будет установлена ко Дню Героев Отечества — 9 декабря.

Юрий Дейнеко был выдающимся военным лётчиком, чей подвиг навсегда останется в истории. В сентябре 2003 года, выполняя задание по облёту Ту-160 «Михаил Громов», он столкнулся с критической ситуацией: разрушение конструкции самолета привело к пожару и последующему взрыву. Несмотря на смертельную опасность, полковник Дейнеко отвёл горящую машину от крупнейшего в Европе газохранилища в районе посёлка Степное, спасая тысячи жизней мирных жителей. Своим последним действием он отдал приоритет безопасности окружающих, приказав экипажу немедленно покидать самолет. Сам же он покинул борт последним, ценой собственной жизни исполнив долг перед страной.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, подполковнику посмертно присвоено звание Героя России.