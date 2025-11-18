Саратовский регоператор: расходы на вывоз растительных отходов с контейнерных площадок не предъявляются населению к оплате

Постановление Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами» с 1 сентября запретило оставлять древесно-растительные отходы на контейнерных площадках и рядом с ними.

Однако, несмотря на запрет, различные организации и жители частных домов продолжают относить их в места накопления твердых коммунальных отходов, требуя вывоза от регионального оператора по обращению с ТКО.

Осенние месяцы особенно ярко показали, что при появлении на площадках древесно-растительных отходов рядом с ними складываются строительные и иные виды отходов, не относящиеся к твердым коммунальным. Транспортирование и утилизациях таких отходов не входят в полномочия региональных операторов по обращению с ТКО. Население не оплачивает данную услугу саратовскому регоператору, поскольку затраты на вывоз растительных отходов не предусмотрены в едином тарифе. Заложить их в тариф невозможно, поскольку это нарушит федеральное законодательство и методические указания по расчету тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Обязанность транспортировать древесно-растительные отходы возложена федеральным законодательством на собственников контейнерных площадок, которые чаще всего своевременно не выполняют требования законов. В результате в местах накопления ТКО образуются несанкционированные свалки, что вызывает обоснованное недовольство со стороны населения.

Саратовский региональный оператор накануне вступления в силу новых Правил обращения с ТКО неоднократно поднимал проблему правильной утилизации древесно-растительных отходов на совещаниях в различных органах власти, направлял письма в администрации районов с предложением проработать вопрос создания специальных площадок для отходов, не относящихся к ТКО. К сожалению, до настоящего времени инфраструктуры для накопления и транспортирования веток, опилов деревьев, травы и листвы до сих пор не появилось, а граждане вынуждены относить их на контейнерные площадки.

Для эффективного решения проблемы требуется консолидированная работа всех участников системы обращения с ТКО. Собственникам необходимо регулярно убирать свои контейнерные площадки и прилегающие территории, жителям — начать соблюдать требования нормативных актов. Предложения некоторых активных саратовцев переложить обязанности балансодержателей площадок на мусоровывозящие компании противоречат федеральному законодательству.

Саратовский филиал «Ситиматик» со своей стороны готов предоставить органам местного самоуправления всю необходимую методическую и информационную поддержку для организации спецплощадок для растительных отходов, а также продолжить вести разъяснительную работу с населением. Компания уверена, что только осуществление своих полномочий всеми участниками отрасли и постоянное взаимодействие позволит навести порядок в системе обращения с ТКО.