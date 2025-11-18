Саратовский депутат Гладков обвинил бывшего главу в аморальности за премию в 500 тысяч рублей

Депутат областной думы Сергей Гладков высказался о действиях бывшего главы Алгайского района Сергея Федечкина, обвинив его в присвоении бюджетных средств.

Поводом стала информация из проверки прокуратуры о самопремировании экс-руководителя.

«Полученные районом целевые средства из областного бюджета должны были решать вопросы муниципалитета, однако Федечкин направил их на собственное премирование. Это демонстрирует, что личное благополучие он поставил выше интересов малой родины», — заявил Гладков.

Парламентарий охарактеризовал действия экс-главы как незаконные, безответственные и аморальные, выразив уверенность, что правоохранительные органы дадут соответствующую оценку и виновные понесут ответственность по всей строгости закона.

Ольга Сергеева