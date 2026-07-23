Саратовский регоператор разъясняет собственникам жилья, как быстро погасить задолженности

Саратовский филиал «Ситиматик» продолжает информационно-разъяснительную работу среди собственников квартир и индивидуальных жилых домов по вопросам оперативного погашения задолженности за услугу по обращению с ТКО.

Около 200 тыс. абонентов уже получили соответствующие уведомления в платежных документах, а особо злостным неплательщикам активизированы звонки с напоминанием о необходимости срочно погасить долг.

Саратовский регоператор обращает внимание собственников жилья, если они получили такие уведомления, им необходимо в максимально короткий срок оплатить накопленную задолженность и пени, либо обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки о погашении задолженности любым удобным способом:

по электронной почте (roso@citymatic.ru),

лично в офис в г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10,

почтовым отправлением: 410031, г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10, этаж 1,2 (Саратовский филиал АО «Ситиматик»).

Напоминаем, обязанность граждан своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги зафиксирована в ст. 155 Жилищного кодекса РФ. При несвоевременной оплате ресурсоснабжающие предприятия начинают начисление пени с 31-го дня просрочки. В случае отсутствия оплаты документы в отношении должников будут переданы для принудительного взыскания через суд. При этом по решению суда оплате будут подлежать дополнительные суммы в виде судебных расходов, которые зачастую превышают сумму задолженности.

Для оплаты услуги по обращению с ТКО предусмотрены различные удобные способы: личный кабинет на сайте компании https://citymatic64.aisgorod.ru/, через qr-код на платежных документах, в мобильных приложениях банков, лично в отделениях Почты России и коммерческих банков.

Получить дополнительную информацию об активизации информационно-разъяснительной работы потребители могут в контакт-центре Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.