В Саратовской области неожиданно зафиксировано снижение цен на бензин АИ-92 и АИ-95

Бензин в Саратовской области внезапно подешевел на фоне общероссийского роста.

Росстат зафиксировал любопытный тренд: с 14 по 20 июля цены на топливо выросли в 79 регионах страны, однако Саратовская область вошла в число немногих исключений. Средняя стоимость литра здесь снизилась на 22 копейки — до 76,82 рубля. Для сравнения: в Москве и Петербурге цены, напротив, прибавили 0,4% и 0,2%.

В регионе подешевели все основные марки: АИ-92 — на 24 коп. (74,45 руб.), АИ-95 — на 21 коп. (78,88 руб.). Дизельное топливо потеряло 25 копеек, опустившись до 87,26 руб. Неизменной осталась лишь цена АИ-98 — 107,88 руб.

При этом позитивная статистика контрастирует с реальной ситуацией на заправках: уже больше месяца в области сохраняются перебои с поставками, очереди и дефицит топлива. Для справки: самый дешевый бензин в ПФО по-прежнему в Башкортостане — 66,12 руб. за литр.

Ольга Сергеева