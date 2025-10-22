Саратовский регоператор сообщает о порядке актуализации данных для начислений за ТКО

Саратовский филиал компании «Ситиматик напоминает жителям о важности проверки сведений, указанных в платежных документах за услугу по обращению с ТКО.

Согласно действующему законодательству, потребители обязаны информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений.

Регоператор понимает озабоченность некоторых жителей Саратовской области, связанные с начислениями за услугу по обращению с ТКО. Потребителям, получившим платежные документы в октябре (за расчетный период – сентябрь) и не согласным с количеством расчетных единиц и предоставившим заявление и документальное подтверждение, будет произведен перерасчет. В настоящее время агент по начислениям Саратовского филиала АО «Ситиматик» уже в оперативном порядке корректирует сведения платежных документов и начисления жителям, обратившимся в пункты приема граждан очно. Признательны за каждое обращение, так как это помогает нам улучшать качество сервиса.

Размер ежемесячных платежей за жильё зависит от двух ключевых параметров: кто является собственником, сколько человек проживает в помещении (для владельцев частных домов) и площади жилого помещения для владельцев квартир в МКД. Для актуализации сведений в платежном документе собственнику помещения в соответствии с жилищным кодексом и постановлением Правительства РФ № 354 необходимо предоставить:

Заявление об актуализации лицевого счета;

Копию паспорта;

Копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение либо пользования жилым помещением (выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, либо договор найма);

Актуальную адресно-справочную информацию в отношении всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении, принадлежащем заявителю на праве собственности.

Предоставить информацию о количестве потребителей исполнителю услуг возможно, получив бесплатно сведения о количестве зарегистрированных постоянно проживающих граждан в жилом помещении на портале государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/). Для получения справки на госуслугах в разделе «Справки. Выписки» необходимо выбрать «Получение адресно-справочной информации», далее выбрать «О лицах, зарегистрированных в жилом помещении» и подать заявление, следуя инструкции.

Если вы обнаружили неверные данные в платежном документе, то можете дистанционно передать заявление и документы:

На электронную почту eirc@sarenergo.ru, либо roso@citymatic.ru. Оставить обращение в личном кабинете физического лица в соответствующем разделе. Цифровой сервис доступен на сайте — https://citymatic64.aisgorod.ru/. Направить почтовым отправлением по адресу: 410002, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Мичурина, д. 166/168, (ПАО «Саратовэнерго»); либо 410031, г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10 (Саратовский филиал АО «Ситиматик).

Также можно лично обратиться в офисы Саратовского филиала АО «Ситиматик» (г. Саратов, ул. Валовая, д. 2/10) и пункты обслуживания ПАО «Саратовэнерго». Адреса пунктов доступны по ссылке: https://www.saratovenergo.ru/about/contacts/territorial-divisions/.