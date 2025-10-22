Саратовцам рассказали, как оформить пособие по уходу до 1,5 лет

Оформить детское пособие до 1,5 лет можно через работодателя или на Госуслугах.

Если есть работа. Заявление на отпуск и пособие по уходу нужно подать работодателю. Он передает необходимые сведения в СФР для назначения и перечисления выплаты.

Если нет работы. Заявление можно подать на Госуслугах. Пособие по уходу нельзя получать вместе с единым — нужно выбрать одно. Оба вида господдержки неработающим назначаются с учетом нуждаемости семьи.

Если есть статус ИП. Пособие по уходу можно получать при уплате добровольных взносов за предыдущий год. Заявление нужно подать в СФР — назначение производится без оценки нуждаемости. Если взносы не уплачены, пособие можно получить в том же порядке и на тех же условиях, которые предусмотрены для неработающих.

Подготовила Ольга Сергеева