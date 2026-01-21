Саратовский регоператор установил 70 новых контейнеров для ТКО в Духовницком районе

Саратовский филиал компании «Ситиматик» завершил установку очередной партии контейнеров для твердых коммунальных отходов.

Новые емкости появились в рабочем поселке Духовницкое – 70 баков расставили в общедоступных местах накопления ТКО после согласования с органами местного самоуправления.

Новые контейнеры объемом 1,1 кубометров изготовлены из пластика повышенной прочности и предназначены для мусоровозов с задней загрузкой. Этот вид спецтехники позволяет эффективно уплотнять мусор, тем самым увеличивая количество вывозимого за один рейс мусора.

Саратовский регоператор продолжает программу по развитию инфраструктуры вывоза ТКО. В ближайшее время будут установлены еще 40 контейнеров, которые были закуплены в конце 2025 года. Места их расстановки будут определены совместно с министерством природных ресурсов и экологии области и органами местного самоуправления с учетом потребностей каждого района.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» ответственность за оснащение контейнерами мест накопления ТКО в первую очередь лежит на владельцах площадок: управляющих организациях и органах местного самоуправления. Саратовский региональный оператор закупает и устанавливает контейнеры в городах и сёлах области в рамках 1% от валовой выручки и в соответствии с тарифными возможностями.