Панков: Володин решает накопленные проблемы области

Вячеслав Володин последовательно решает накопленные ранее проблемы области.

Спикер системно подошёл к вопросу организации школьного питания для детей всех возрастов. Получив много жалоб от родителей, он проанализировал ситуацию и выявил серьезные несоответствия в существующей системе.

В области много лет не пересматривались нормативы финансирования. Сегодняшний норматив не может обеспечить качественное питание детям. Володин справедливо возмутился бездействием ответственных структур. Ведь ситуация много лет замалчивалась. Вместо поиска путей решения.

Спикер призвал разработать единый норматив питания для школьников в младших и средних классах. Который позволит обеспечить детей качественным, полноценным горячим питанием. Со своей стороны Володин готов помочь в этом и постараться найти решение вопроса.