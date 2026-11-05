В Балашове ярмаркой и гала-концертом отметили День народного единства

В парке Железнодорожников города Балашова Саратовской области развернулась праздничная ярмарка, приуроченная ко Дню народного единства.

Представители разных национальностей угощают жителей традиционными блюдами своей кухни, создавая атмосферу «красиво и вкусно». Для гостей подготовили задорные частушки и мастер-классы под открытым небом, а в зале Центра культуры устроили гала-концерт Межрегионального фестиваля национальных культур «В единстве народов — сила страны».

Хотя День народного единства официально отмечается с 2005 года и является одним из самых молодых государственных праздников России, его историческая основа уходит корнями в 1612 год.

Дата 4 ноября (22 октября по старому стилю) совпадает с православным праздником Казанской иконы Божией Матери. Именно с этим образом, по преданию, ополченцы Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского шли освобождать Москву от польско-литовских интервентов, а князь Пожарский позже построил на свои средства Казанский собор на Красной площади в благодарность за победу.

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