Саратовский регоператор вновь обращает внимание на критическое состояние подъездных путей к мусороперегрузочным станциям

Саратовский филиал «Ситиматик» продолжает фиксировать сложности с подъездными путями к мусороперегрузочным станциям в Александрово‑Гайском, Краснокутском, Питерском, Ровенском и Федоровском районах. Несмотря на обращения в министерство природных ресурсов и экологии области как ведомство, курирующее отрасль по обращению с ТКО, проблема сохраняется и вновь обострится с наступлением дождей.

Весной этого года саратовский регоператор обращал внимание на невозможность проезда к мусороперегрузочным станциям в ряде районов области и просил обеспечить нормативное состояние подъездных дорог. Критически остро проблема стоит в Александрово-Гайском, Ершовском, Краснокутском, Озинском, Питерском, Ровенском и Федоровском районах области. Летом в двух районах (Ровенском и Александрово‑Гайском) районные администрации предприняли временные меры для обеспечения возможности проезда к МПС – проведено грейдирование грунтовых дорог, что позволило спецтехнике работать в сухой период, однако без укладки асфальтобетонного покрытия проблема вернется.

Наиболее критичная ситуация сейчас наблюдается в Федоровском районе, где колейность грунтовой дороги превышает 20 см и более. В Питерском районе мусороперегрузочная станция удалена от асфальтированной дороги примерно на километр. В осеннюю распутицу этот грунтовый участок становится 100% непроходимым для груженой спецтехники.

Неудовлетворительное состояние подъездных путей к инфраструктурным объектам, которые обеспечивают функционирование отрасли обращения с ТКО, является главной причиной необходимости внепланового ремонта не только мусоровозов, но и автопоездов, которые транспортируют отходы со станций на мусоросортировочные комплексы. Внеплановый ремонт требует дополнительных средств, влияет на графики вывоза отходов и, как следствие, может приводить к переполнению емкостей на контейнерных площадках. Кроме того, значительно увеличиваются суммы на содержание парка спецтехники, которые изначально не в полном объеме учитываются в едином тарифе регионального оператора.

Саратовский регоператор по обращению с ТКО обращает внимание районных администраций, где расположены мусороперегрузочные станции, на сложившуюся ситуацию, призывает принять незамедлительные меры для обеспечения возможности проезда в период осенней распутицы, а также обеспечить постоянный контроль состояния подъездных путей. Это крайне необходимо для поддержания транспортной доступности инфраструктурных объектов отрасли обращения с ТКО и напрямую влияет на выполнение своих обязанностей регоператором в рамках заключенного концессионного соглашения.