Татьяна Ерохина согласилась стать зампредом саратовского правительства

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил главе администрации Волжского района Саратова Татьяне Ерохиной пост зампреда регионального правительства. Об этом он сообщил в соцсетях.

В новой должности Ерохина будет курировать здравоохранение и социальную сферу. Бусаргин отметил, что она уже работала по этому блоку в облдуме, и выразил уверенность, что её опыт позволит выстроить эффективную работу.

Второй «социальный» заместитель губернатора Владимир Попов продолжит курировать спорт, образование, культуру и молодёжную политику.

Ерохина возглавила администрацию Волжского района в октябре 2024 года. До этого она была депутатом и зампредом Саратовской областной думы.