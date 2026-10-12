Мэрия Саратова берет в кредит на сумму 3,45 млрд рублей

Администрация областного центра разместила на сайте госзакупок несколько аукционов на привлечение кредитных средств.

Общая сумма займов, которая потребовалась городу, составляет 3,45 миллиарда рублей.

Как следует из материалов закупок, деньги планируется направить на два ключевых направления: погашение ранее взятых долгов и покрытие текущих расходов бюджета.

При этом максимальная сумма, которую мэрия готова заплатить за пользование кредитами (то есть переплата по процентам), оценивается в 586,5 миллиона рублей. Победителями аукционов станут банки, предложившие наиболее выгодные для города условия.

Таким образом, власти Саратова намерены рефинансировать часть обязательств и одновременно закрыть текущие финансовые потребности за счёт новых заимствований.