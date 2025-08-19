Саратовский регоператор выявил факт искусственного занижения количества членов СНТ

Саратовский филиал компании «Ситиматик» продолжает работу по выявлению дачных товариществ, которые уклоняются от заключения договора на услугу по обращению с ТКО.

В настоящее время судебные инстанции вынесли решения о взыскании задолженности с 600 СНТ, которые самостоятельно не обратились с заявкой в региональный оператор для оформления договора. Общая сумма задолженности по вынесенным решениям превысила 25 млн рублей.

При этом региональный оператор выявил попытку ряда садоводческих товариществ, в отношении которых идут судебные процессы, избежать оплаты всей суммы долга. В частности, правление СНТ «Астория» Гагаринского района выдавало владельцам участков справки о выходе из товарищества и предлагало дачникам обратиться к регоператору за оформлением индивидуального лицевого счета и тем самым переходить на прямые расчеты за вывоз отходов. С помощью такого подхода правление дачных товариществ намеренно пытается снизить число расчетных единиц в своем СНТ, на основании которых формируется плата за услугу по обращению с ТКО.

Однако федеральное законодательство не предусматривает освобождение собственников земельных участков от обязанности оплаты услуги по обращению с ТКО по причине их выхода из членов СНТ. Обязанность заключить соответствующий договор зафиксирована в ст. 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. А согласно п.3 ст. 5 Федерального закона от 29.07.2017 г. N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» садоводы, даже не являясь членами товарищества, обязаны вносить плату за оборудование и содержание общего имущества СНТ, к которому относятся и контейнерные площадки.

Региональный оператор предупреждает собственников дачных участков, что подобные действия председателей СНТ юридически не состоятельны и не приведут к снижению суммы долга за коммунальную услугу. Кроме этого, в случае перевода дачного домика в категорию индивидуального жилого дома плата за услугу по обращению с ТКО вырастет, поскольку для ИЖС установлены иные нормативы накопления ТКО, которые значительно больше нормативов для СНТ.

Напомним, что по вопросам начислений для юридических лиц, в том числе СНТ, и урегулирования задолженности можно обратиться в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.