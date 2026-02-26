Саратовский регоператор выявил порядка 50 тыс. частных жилых домов, не оплачивающих услугу по обращению с ТКО

Специалисты саратовского регоператора провели масштабный анализ собственной базы данных абонентов. В рамках него сопоставлялись адресные планы и данные из действующей базы абонентов компании с базой данных Государственной информационной системы ЖКХ.

Итогом проведенной работы стало открытие порядка 50 тыс. новых лицевых счетов.

Индивидуальные жилые дома, собственники которых своевременно не предоставили документы для начислений за услугу по обращению с ТКО были выявлены во всех муниципальных районах области, в том числе в коттеджных поселках Саратова и Энгельса.

По всем недавно выявленным жилым домам, сведения о которых есть в ГИС ЖКХ, региональный оператор открыл новые лицевые счета. Абоненты получат платежные документы с учетом доначислений с 1.01.2024 года.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов» каждый собственник ТКО обязан своевременно предоставлять актуальные сведения региональному оператору, необходимые для начисления корректной платы за услугу по обращению с ТКО. Отказ в предоставлении сведения не освобождает от обязанности оплаты данной коммунальной услуги. При этом региональный оператор вправе получать сведения о собственниках из общедоступных официальных источников: Росреестра, ГИС ЖКХ и т.д. После получения сведений региональный оператор выставляет платежный документ с момента начала оказания услуги в соответствующем населенном пункте.

Дополнительная информация может быть предоставлена специалистами контакт-центра саратовского регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.