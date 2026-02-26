Молодежный межнациональный форум объединил более 500 участников

На площадке Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. прошел Молодежный межнациональный форум, приуроченный к Международному дню родного языка.

Мероприятие, собравшее более 500 участников, стало масштабной дискуссионной и образовательной площадкой для обсуждения вопросов сохранения языкового многообразия и укрепления единства народов России. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Форум прошел при поддержке Правительства области и Федерального агентства по делам национальностей в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Участниками форума стали представители студенческой молодежи, национально-культурных и религиозных организаций, исполнительных органов власти, Общественной палаты, а также ведущие эксперты в области филологии и межкультурной коммуникации.

Открывая форум, почетные гости подчеркнули особую значимость диалога между культурами в Год единства народов России. Выступающие отметили, что в многонациональной Саратовской области вопросам поддержки русского языка как главного инструмента консолидации общества, а также родных языков народов, проживающих в регионе, уделяется особое внимание в деятельности и органов власти, и общественного сектора и академического сообщества.

Участников и организаторов форума также поприветствовала Анна Полежаева, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России», направив в адрес форума видеообращение.

Образовательный блок форума включал разноформатные мероприятия, которые позволили участкам углубленно познакомиться с современными тенденциями языковой коммуникации и особенностями межкультурного взаимодействия.

В рамках круглого стола по русистике «Диалог культур и культура диалога» ведущие филологи, лингвисты и преподаватели русского языка как иностранного обсудили актуальные вызовы, стоящие перед современным русским языком в поликультурной среде, и методики преподавания.

Представители национально-культурных объединений региона в формате дискуссионной площадки «Язык и культура народов Саратовской области» рассмотрели вопросы сохранения языкового многообразия. Участники дискуссии обменялись успешными практиками популяризации родных языков и обсудили перспективы развития межкультурной коммуникации, напомнив, что на территории Российской Федерации используется более 300 языков и диалектов, из которых около 150 относятся к историческим языкам народов страны.

Завершая программу форума, участники сошлись во мнении, что сохранение родных языков и уважение к культуре разных народов — это основа единства России. Проведение подобных форумов позволяет молодому поколению не только лучше понять культуру соседей, но и осознать ценность русского языка как общего достояния, объединяющего народы.

Подготовила Ольга Сергеева