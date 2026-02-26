За год в Саратовской области 168 человек лишили родительских прав и 102 ограничили

В Саратовской области снижается число лишений родительских прав.

В 2025 году 168 жителей региона лишились родительских прав (в их семьях воспитывались 206 детей), еще 102 человека были ограничены в правах (152 ребенка). Такие данные в облдуме представила уполномоченный по правам ребенка Юлия Васильева.

Согласно докладу, за последние годы число таких случаев сокращается. Причины Васильевой не уточняются. Кроме того, в прошлом году шесть детей были изъяты из семей из-за угрозы жизни и здоровью.

Всего в аппарат омбудсмена поступило 799 обращений, 223 из них касались права детей жить в родной семье. Примечательно, что 10% таких жалоб написали ранее лишенные прав родители, которые пытаются восстановить связь с детьми.

Ольга Сергеева