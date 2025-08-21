Саратовский регоператор: юрлица первых этажей многоквартирных домов законно пользуются контейнерными площадками

Специалисты Саратовского филиала компании «Ситиматик» фиксируют рост количества обращений, касающихся порядка использования юридическими лицами контейнерных площадок, находящихся на балансе управляющих компаний. В частности, саратовцы указывают на то, что предприниматели и организации якобы незаконно выносят образованные ими отходы в места накопления ТКО общего пользования. Между тем, делают они это на законных основаниях.

Пункты выдачи заказов, продуктовые магазины, парикмахерские и иные организации, работающие на первых этажах многоквартирных жилых домов, обязаны заключить договоры с региональным оператором по обращению с ТКО. Для таких абонентов законодательство предусматривает два варианта действий. Первый – организовать собственную контейнерную площадку и тогда график вывоза отходов устанавливается индивидуально. Второй – если у юрлица нет собственной площадки, отходы размещаются в контейнерах жилого фонда, и их вывозят в общем порядке.

Саратовский регоператор подчеркивает, что не вправе отказать юридическим лицам в заключении договора на вывоз ТКО на том основании, что у них нет индивидуальной контейнерной площадки. В этом случае абонент прикрепляется на основании реестра мест накопления ТКО, который ведут органы местного самоуправления. Именно профильные комитеты муниципальных администраций наделены полномочиями по включению юридических лиц в реестр контейнерных площадок с привязкой их к конкретным адресам.

Порядок использования контейнерной площадки многоквартирного дома прикрепленные к ней юридический лица определяют совместно с управляющей организацией (УК, ТСЖ, ЖСК) без участия регионального оператора или органов местного самоуправления. В том числе может быть урегулирована проблема беспорядочного складирования коробок и иной упаковки, которые могут переполнять баки и захламлять прилегающую территорию. Со своей стороны региональный оператор призывает коммерческие организации прессовать упаковку и помещать мелкие фракции в крупные, чтобы уменьшить объем мусора и предотвратить появление свалок на придомовых территориях.