Депутаты заявили о необходимости поддержки саратовской промышленности

На заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике, состоявшемся на площадке ТПП, депутаты облдумы заявили о важности системной поддержки промышленности региона.

По данным Саратовстата, в 1 полугодии индекс промпроизводства прибавил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил замминистра промышленности Дмитрий Саратовский, положительная динамика отмечена в производстве химических веществ и продуктов, электронных и оптических изделий, а также одежды и текстиля. При этом названы факторы, сдерживающие рост.

Председатель областной Думы Алексей Антонов отметил необходимость презентации промышленного потенциала региона на межрегиональном и федеральном уровнях, восполнения кадров в отрасли, а также системного подхода к поддержке промышленного комплекса.

— Да, мы приняли закон о государственной поддержке кадрового потенциала промышленного комплекса, но, слыша отзывы представителей предприятий, понимаем, что есть вопросы к качеству образования. Следующий вопрос – работа института поддержки промышленности в целом. Количество действенных механизмов невелико. Надо думать о том, что можно сделать в Саратовской области. И это необязательно вопрос денег, многое можно решить за счет кооперации, — заявил он.

Аппарату профильного комитета поручено провести детальную проработку озвученных вопросов.

Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.