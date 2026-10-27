Саратовский регоператор запускает акцию для должников «Оплати долг за ТКО – спишем пени»

Саратовский филиал компании «Ситиматик» запускает акцию «Оплати долг за ТКО – спишем пени» и приглашает к участию собственников квартир и индивидуальных жилых домов. Акция продлится с 1 ноября 2026 года по 30 декабря 2026 года.

В рамках мероприятия жители региона смогут избежать оплаты начисленных пени. Для этого необходимо выполнить следующие условия:

Полностью погасить имеющуюся задолженность за услугу по обращению с ТКО либо заключить соглашение о рассрочке с условием оплаты 1-го платежа не менее 30% от суммы долга.

Оплатить долг, госпошлину и пени, если они ранее были взысканы в судебном порядке. В этом случае будут аннулированы пени, которые накоплены уже после вынесения судебного решения.

Проверить актуальный статус лицевого счета и наличие задолженности можно в личном кабинете для физических лиц. Он находится на сайте саратовского регоператора по ссылке: https://citymatic64.aisgorod.ru/.

Подробнее об условиях акции можно прочитать на официальном сайте Саратовского филиала «Ситиматик» в специальном разделе по ссылке: https://64.citymatic.ru/documents. Также абоненты могут обратиться за разъяснениями к специалистам контакт-центра саратовского регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90.