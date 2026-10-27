В Саратовской консерватории пройдёт концерт «Разлилась Волга широко»

5 ноября 2026 года в 19:00 в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоится концерт «Разлилась Волга широко». Мероприятие проводится в рамках проекта «Национальные культуры Поволжья» и посвящено Году единства народов России.

В программе — песни и инструментальные наигрыши народов Саратовской области. На сцену выйдут Народная артистка Российской Федерации, профессор Елена Андреевна Сапогова, Народный хор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, а также творческие коллективы Саратова, Саратовской области и Махачкалы Республики Дагестан.

Концерт призван представить музыкальное многообразие народов Поволжья и подчеркнуть тему единства культур России.