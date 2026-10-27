В праздник изменится расписание пригородных поездов

Саратовская пригородная пассажирская компания информирует об изменении в графике движения пригородных поездов.

Коррективы связаны с предстоящим празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

Согласно сообщению СарППК, 4 ноября отменяются составы:

№ 6209 «Примыкание — Трофимовский-1» (отправление 6:38, прибытие 7:46);

№ 6210 «Трофимовский-1 — Примыкание» (отправление 17:26, прибытие 18:19).

5 ноября назначается пригородный поезд № 6047 «Овражная — Тарханы» (отправление 3:56, прибытие 9:03). В этот же день отменяется состав № 6303 «Карамыш — Тарханы» (отправление 4:48, прибытие 9:03).