Семьям ветеранов СВО в Саратовской области предоставят новые гарантии поддержки

В Саратовской области утвердили единый перечень мер поддержки участников СВО и их семей.

Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление, систематизирующее меры социальной поддержки военнослужащих — участников СВО и их родственников. Документ опубликован 9 ноября.

Участники СВО смогут бесплатно получить юридические и психологические услуги, медпомощь и приоритетное санаторное лечение, содействие в трудоустройстве и освоении новой профессии, субсидии на газификацию жилья и поддержку при открытии бизнеса. Для их детей предусмотрены бесплатное питание, дополнительные занятия, льготные путёвки в лагеря, преимущество при поступлении в детсады и школы, компенсация за детсад и освобождение от платы за группы продлённого дня.

Большинство мер будет действовать как минимум до конца года после завершения СВО, а для участников СВО с инвалидностью и семей погибших военнослужащих поддержка предусмотрена бессрочно.