Саратовский регоператор: жители области своевременно оплачивают услугу по обращению с ТКО

Общая собираемость за услугу по обращению с ТКО среди жителей Саратовской области в октябре превысила 107% к начисленному за сентябрь.

Это значит, что собственники жилья оплачивали не только текущие начисления, но и ранее накопившуюся задолженность за коммунальную услугу.

Все районы Саратовской области в октябре продемонстрировали собираемость 100 и более процентов. Самыми дисциплинированными плательщиками стали жители Перелюбского, Воскресенского, Ивантеевского, Балтайского и Екатериновского района с показателем оплаты 117 – 120% от начисленного. Уровень собираемости в 100 – 102% зафиксирован в Калининском, Турковском, Ровенском, Дергачевском районах и пос. Шиханы.

В то же время в регионе нет ни одного района, который бы не накопил задолженность за услугу по обращению с ТКО за время работы регоператора. Максимальные суммы задолженности в пересчете на месяцы работы регионального оператора фиксируются в Новоузенском и Ровенском районах – 9 месяцев фактически бесплатного вывоза ТКО, в Краснокутском и Ершовском районах – 8 месяцев, в Хвалынском, Аткарском и Александрово-Гайском районах – 7 месяцев. Данные получены специалистами регионального оператора при сопоставлении ежемесячного объема начислений, общей суммы задолженности за услугу и количества абонентов в каждом районе области.

Саратовский филиал «Ситиматик» предоставил жителям области различные удобные возможности для оплаты услуги по обращению с ТКО: личный кабинет абонента на официальном сайте компании, банковские приложения, в отделениях коммерческих банков и Почты России. Дополнительную информацию о порядке оплаты коммунальной услуги можно получить в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.