Алексей Антонов призвал лишить доплат экс-чиновников с судимостью

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов заявил о необходимости ужесточения требований к бывшим государственным служащим и депутатам, получающим региональные доплаты к пенсиям.

По его словам, недопустимо, чтобы лица, запятнавшие свою репутацию уголовной судимостью, продолжали получать государственные выплаты.

«Мы не можем закрывать глаза на то, что бывшие чиновники или депутаты, нарушившие закон и имеющие уголовную судимость, будут получать государственные доплаты к пенсиям», – подчеркнул Алексей Антонов, отметив, что с тех, кто облечен властью и доверием народа, спрос должен быть вдвойне.

В Саратовской области уже принят ряд законодательных решений, направленных на упорядочение данной сферы. В частности, отменены ежемесячные доплаты к пенсии для лиц, замещавших государственные должности и имеющих иностранное гражданство, вид на жительство или иное право на постоянное проживание за рубежом. Это решение, по словам председателя Думы, было принято в целях обеспечения исключительной лояльности государственных служащих Российской Федерации. Аналогичные ограничения предусмотрены для муниципальных депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления.

Кроме того, в регионе не предусмотрены доплаты к пенсиям, если бывший чиновник или депутат имел судимость за коррупционное правонарушение.

Алексей Антонов подчеркнул принципиальную важность распространения аналогичных ограничений на все случаи уголовной судимости.

В связи с этим председатель Саратовской областной Думы поставил задачу профильному комитету изучить данный вопрос и представить соответствующие поправки в региональное законодательство.

«Времена, когда регалии, почести и выплаты раздавались без учета биографических данных, должны уйти в прошлое», – резюмировал Алексей Антонов.