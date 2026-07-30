На АЗС Саратовской области вторую неделю подряд дешевеет бензин

В регионе зафиксировано снижение цен на ГСМ.

По данным Росстата, на прошедшей неделе в Саратовской области вновь отмечено уменьшение стоимости автомобильного топлива. Средняя цена литра бензина снизилась на 1,07 рубля и составила 75,75 рубля.

Наибольшее падение зафиксировано у марки АИ-92 — минус 1,62 рубля, до 72,83 рубля за литр. Бензин АИ-95 подешевел на 97 копеек, его средняя цена теперь составляет 77,91 рубля. Дизельное топливо потеряло в цене 1,21 рубля и продаётся в среднем по 86,05 рубля за литр.

Единственным видом топлива, продемонстрировавшим рост, стал АИ-98. Его стоимость увеличилась на 1,24 рубля, достигнув 119,12 рубля за литр.

Напомним, в середине июня в регионе наблюдалась напряжённая ситуация на топливном рынке, в связи с чем власти ввели ограничение на отпуск горюче-смазочных материалов — не более 30 литров на одно транспортное средство. Однако во вторник, 28 июля, лимит был увеличен до 40 литров, что свидетельствует о постепенной стабилизации обстановки.

Ольга Сергеева