Саратовский Роспотребнадзор не советует покупать малышам пляжные шлепанцы и вьетнамки

Как выбрать безопасную пляжную обувь для ребенка, советуют эксперты.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: популярные шлепанцы и вьетнамки не подходят детям младше 7 лет как основная обувь. Они плохо фиксируют ногу, что повышает риск травм при активных играх.

Критерии выбора таковы: умеренно гибкая подошва, защищающая от камней, но не натирающая, а также — надежная фиксация без давления на стопу и качественные материалы без резкого запаха.

Для пляжа лучше выбрать сандалии с задником, а шлепанцы оставить для коротких прогулок вдоль воды.