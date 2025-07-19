Жителей Саратовской области ждет жара с дождями и грозами в конце июля

Саратовцев предупредили о жаркой погоде и пожарной опасности в ближайшие дни.

В конце июля регион ожидает экстремальная жара с температурой до +34°C. МЧС объявило высший (5-й класс) уровень пожарной опасности для Левобережья, который вскоре распространится на всю область.

Кстати, в июле 2021 года в Саратове был зафиксирован абсолютный температурный рекорд: +40,5°C в тени. Нынешняя жара пока не побила этот показатель, но приближается к нему.

В воскресенье 20 июля возможны локальные дожди и грозы, но они не снизят пожароопасность. Ночью столбики термометров опустятся до +15…+20°C, в низинах — до +10°C.

Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность с огнём и ограничить выходы на природу.