Саратовский Соцфонд обнародовал график социальных выплат за февраль

Саратовское отделение Социального фонда России опубликовало график зачисления пенсий и детских пособий на банковские счета в феврале.

3 февраля будут перечислены январские выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным, пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также пособие на ребенка военнослужащего-призывника.

5 февраля поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан сдвинута с 8 на 6 февраля из-за выходного дня.

Пенсионерам, которые обычно получают пенсию 21 числа, выплата будет произведена 20 февраля, также по причине переноса с выходного.

Получающим выплаты через почту рекомендуется уточнять даты в своем отделении.

По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр СФР по Саратовской области по телефону 8-800-1-00000-1.

Ольга Сергеева