Wink поможет пережить последний месяц зимы

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил яркую афишу премьер.

В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита «Ландыши. Вторая весна» (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала «Дети перемен» (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием «Отмороженные» (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

2 февраля Wink предлагает отправиться в литературное путешествие по России в документальном сериале «Картотека. Писатели. Сшивание страны» (18+). В каждой серии один главный герой — ныне живущий писатель — становится проводником, с помощью которого зрители исследуют историю и особенности его родного региона. Например, о мистическом Петербурге поведает Константин Образцов, тайны Алтая приоткроет Илья Кочергин.

На Wink можно будет посмотреть в удобное время популярные телесериалы. Например, новый комедийно-фантастический сериал канала СТС «Не в своей тарелке» (16+). Это история о жизни инопланетян, застрявших в российской глубинке. Новички неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь. Вся семья живет в человеческих оболочках, но скрывать правду становится труднее…

С 1 февраля поклонникам доступно продолжение популярного боевика «Наш спецназ — 4» (18+) — все 14 серий сразу. Пятерых бойцов группы немедленного реагирования «Трефы» ждут новые сложнейшие задачи и испытания. Командира отряда коллеги называют безбашенным, но за его рискованными поступками стоят опыт и мастерство.

Любимый семейный ситком «САШАТАНЯ» (16+) уже на Wink с десятым сезоном. Семья выходит на новый жизненный уровень, но продолжает попадать в комичные, абсурдные и до боли знакомые ситуации, когда обычные бытовые заботы запросто превращаются в приключения.

Когда времени на просмотр сериала нет, на помощь придут новинки зарубежного кинематографа. С 6 февраля на Wink можно посмотреть американский хоррор «Пункт назначения: Новый аттракцион» (18+). Группа друзей отправляется исследовать руины парка аттракционов, который был закрыт 15 лет назад после серии смертельных инцидентов. Легенда гласит, что двое братьев остались запертыми внутри после пожара, но выжили — и теперь они преследуют тех, кто осмелится войти на территорию парка.

Спортивный триллер из Великобритании «Боксер» (18+) станет доступен 26 февраля. Боксер с невероятным потенциалом, но хаотичной, нестабильной манерой боя, получает шанс — титульный поединок, который может навсегда изменить его жизнь. Конечно, дорога к чемпионскому поясу превращается в череду испытаний. Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

