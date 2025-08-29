Саратовский спортсмен завоевал четыре медали на чемпионате России по пулевой стрельбе

Сергей Малышев, представляющий областной центр спортивной подготовки и СШОР «Надежда Губернии», стал одним из лидеров чемпионата России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Ижевске. В его копилке — четыре награды: три золотые и одна серебряная.

Спортсмен победил в упражнении П-6 (пневматический пятизарядный пистолет, 10 метров) и занял второе место в упражнении П-3 (малокалиберный пистолет, 25 метров). Подготовкой чемпиона занимаются заслуженный тренер России Марина Моисеева и тренер-преподаватель Елена Шуликина.

Чемпионат объединил около 100 спортсменов из 24 регионов страны. Успех Сергея Малышева позволил Саратовской области занять третье общекомандное место в турнире, подтвердив высокий уровень развития адаптивного спорта в регионе.