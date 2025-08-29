Три человека пострадали в ДТП под Пугачёвом

В Пугачёвском районе near посёлка Заволжский произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Renault Duster. В результате аварии три человека получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники экстренных служб: спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, ДПС и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на участке временно ограничено.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние госпитализированных уточняется.