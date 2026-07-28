Саратовский стрелок выиграл серебро и золото на Кубке мира

Саратовец Сергей Малышев завоевал две награды на Кубке мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования в Сербии собрали более 290 участников из 51 страны. В командной стрельбе из пистолета Малышев поднялся на высшую ступень пьедестала, а в личном зачёте взял серебро. Малышев представляет областной центр спортивной подготовки и школу олимпийского резерва «Надежда Губернии», тренируется под руководством Елены Шуликиной.

Его выступление в очередной раз подтвердило высокий класс саратовской школы пулевой стрельбы.

Ольга Андреева