Минздрав рассказал о состоянии выпавшего из окна ребенка

Трагедия произошла несколько дней назад в Ленинском районе, ребёнок в больнице. Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа на 1-м проезде Строителей.

Инцидент случился 23 июля. Сегодня, 27 июля, в минздраве региона раскрыли подробности: пострадавшая находится в больнице, её состояние оценивается как тяжёлое. Медики оказывают всю необходимую помощь. Следственный комитет начал проверку по ст. 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Обстоятельства падения выясняются. Не забывайте проверять положение окон, чтобы избежать катастрофы.

Ольга Андреева