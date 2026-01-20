Саратовский суд отправил за решётку взяткодателя по делу о реконструкции оперного театра

В Саратове вынесен приговор по делу о крупной взятке, связанной с реконструкцией здания Академического театра оперы и балета.

Подсудимый, представлявший субподрядную организацию, признан виновным в передаче должностному лицу более 2 миллионов рублей.

Как установило следствие, в конце 2020 — начале 2021 года обвиняемый передал более 1,1 миллиона рублей главному инженеру театра. Взятка была дана для ускоренного согласования документов по ремонтным работам. Главный инженер, ранее уже осуждённый на 5 лет строгого режима, использовал своё служебное положение.

Суд назначил взяткодателю наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дело было раскрыто сотрудниками регионального управления ФСБ.

Ольга Сергеева