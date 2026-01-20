В Красном Куте простились с погибшим участником СВО Германом Беккером

В городе Красный Кут прошла церемония прощания с участником специальной военной операции Германом Беккером.

В траурном митинге приняли участие представители областных и районных властей, военного комиссариата, а также родные и близкие погибшего.

Герман Беккер (1994 года рождения) переехал в Красный Кут из Казахстана в детстве. Окончив местную школу, он запомнился учителям и друзьям как скромный, отзывчивый и спортивный молодой человек с твёрдыми принципами.

Герман принял решение отправиться в зону СВО. Проявив мужество и стойкость в выполнении боевых задач, он погиб, оставшись верным своему долгу и присяге.

Печальные сводки с именами не вернувшихся с фронта саратовцев обновляются каждый день. Однако общее число погибших со стороны ВС РФ доподлинно не известно, так как находится под грифом «Секретно».

Ольга Сергеева