Саратовский ученый летел над смерчем и сделал его эффектную фотографию

Заведующий кафедрой метеорологии СГУ Максим Червяков, находясь в ночном рейсе в Читу, попал в сильную турбулентность.

Это не помешало метеорологу и блогеру запечатлеть эффектное зрелище вспышек молний.

Чтобы отвлечься от чувства голода (в самолете во время «болтанки» не кормят — Ред.), учёный следил за маршрутом и наблюдал в иллюминатор. Слева по борту сверкали молнии, а самолёт обходил грозовую зону стороной над районом Нижнего Тагила.

Приземлившись, он узнал о масштабах стихии — в регионе бушевал смерч. На его фото как раз запечатлена молния и закатный просвет, подсвечивающий облака во время этого природного явления.

Ольга Сергеева