Мария Усова: Приняли поправки в региональный закон «О земле»

На заседании Саратовской областной Думы приняли поправки в региональный закон «О земле».

Предложенные губернатором Романом Бусаргиным изменения устанавливают условия предоставления застройщикам земельных участков под строительство многоквартирных домов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Теперь законодательно закреплено, что для этого необходимо обеспечить территорию застройки объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.



Депутаты фракции «Единая Россия» неоднократно обращали внимание на недопустимость появления «человейников» без школ, детских садов, поликлиник. К сожалению, подобные примеры часто встречались в прошлом и приходилось искать решение проблемы после того, как застройщики спокойно реализовали квартиры, получили прибыль и ушли осваивать другие участки.

Такой подход не отвечает интересам людей. Принятое решение поможет более грамотно осуществлять перспективное планирование и реализацию масштабных инвестиционных проектов в Саратовской области.