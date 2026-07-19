Саратовский ученый Червяков показал Большой Иргиз из космоса

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ Максим Червяков опубликовал спутниковый снимок одной из главных водных артерий Заволжья.

Червяков показал реку Большой Иргиз из космоса. Он напомнил, что ее длина составляет около 675 км, а протекает она по Самарской и Саратовской областям и впадает в Волгоградское водохранилище.

Особенность реки, по словам ученого, — живописные меандры, часть которых со временем превращается в старицы.

На снимке цифрами отмечены место входа в Сулакское водохранилище и продолжение Саратовского канала, а стрелками — хорошо различимые с высоты излучины.

Ольга Сергеева