За полгода в регионе отремонтировано 107 км сельских дорог

В рамках предоставления областной субсидии отремонтировано уже 107 км сельских дорог.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, это больше половины от плана на 2026 год.

— Дополнительное финансирование на приведение в порядок проезжих частей в небольших населенных пунктах на протяжении 5 лет получают все районы в регионе из расчета 3 тысячи рублей на одного жителя. Сегодня это один из самых востребованных механизмов развития территорий, — отметил глава региона.

Уточняется, что всего в 2026 году на ремонт сельских дорог было выделено свыше 1,3 млрд рублей.

Ольга Сергеева