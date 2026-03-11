Саратовский врач назвала полезные блюда в Великий пост

Врач из Саратова дала советы постящимся.

Великий пост — время не только духовное, но и серьезное испытание для организма. Чтобы избежать проблем со здоровьем, ассистент кафедры терапии СГМУ Надежда Михель рекомендует готовиться к нему заранее.

По словам эксперта, входить в пост нужно постепенно, за 1–2 недели убирая из рациона мясо, затем молочные продукты и яйца. Основу питания в пост должны составлять зерновые, овощи, бобовые и орехи. Важно избегать голодания, питаться 4–5 раз в день и не заменять мясо макаронами и сладостями — это приведет к набору веса.

«Рацион желательно обогатить сложными углеводами: гречкой, овсом, киноа, овощами. Жиров достаточно 3–4 столовых ложек растительного масла в день», — поясняет Михель.

В строгие дни (понедельник, среда, пятница) предписано сухоядение — сырые овощи, фрукты и орехи. Эксперт также напоминает о физической активности: умеренные нагрузки полезны, но при слабости их стоит скорректировать.

Кому пост противопоказан:

— детям;

— беременным и кормящим;

— пожилым;

— людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.

В любом случае перед началом поста необходима консультация врача.

Ольга Сергеева