Михаил Исаев планирует круглосуточно работать в должности саратовского вице-губернатора

Чиновник пообещал круглосуточную работу на новом посту.

На внеочередном заседании комитета облдумы по госстроительству депутаты обсуждали кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора — руководителя аппарата главы региона. Единственный вопрос задал представитель КПРФ Владимир Есипов, поинтересовавшись, чем работа Исаева будет отличаться от деятельности его предшественника Михаила Орлова.

Кандидат напомнил, что основные задачи обозначил представитель губернатора Роман Яровой: внутренняя региональная и муниципальная политика, взаимодействие исполнительных органов с местным самоуправлением.

«Здесь необходимо круглосуточно работать, чтобы задачи, которые ставит губернатор, выполнялись эффективно и приносили пользу региону и каждой территории», — заявил Исаев.

Ольга Сергеева