Саратовский врач отправил кодовое слово «мошенники» и лишился более 3 млн

Медик из Саратова потерял деньги из-за мошенников.

30-летний врач одной из больниц Саратова стал жертвой аферистов и лишился свыше 3 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД.

22 апреля ему позвонила «сотрудница налоговой», заявив, что работодатель не предоставил справку 2-НДФЛ. Врач назвал номер электронного талона, присланный в сообщении. Затем в мессенджере пришло уведомление о подозрительных действиях в «Госуслугах» — мужчина ввёл кодовое слово «мошенники» в боте.

На следующий день ему сообщили об оформленных на его имя кредитах. Для их аннулирования потребовали перевести деньги на «специальные счета». Врач перевёл личные сбережения — 1,19 млн рублей. Продавец в магазине пыталась его остановить, но аферист запретил общаться с посторонними.

Позже мужчина оформил кредит ещё на 1,942 млн рублей и также перевёл деньги. Ему объяснили, что средства направлены в «резервный фонд ЦБ».

Осознал он произошедшее, когда попытался оплатить автомобиль, взятый в рассрочку — денег на счету не оказалось. После разговора с родственниками врач обратился в полицию. Возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

