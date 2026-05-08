Сутки без холодной воды проведут жители Авиатора Заводского района Саратова

В микрорайоне Авиатор областного центра на сутки отключат холодную воду.

МУПП «Саратовводоканал» сообщает о плановом отключении водоснабжения в Заводском районе Саратова. Коммунальщики будут готовить оборудование к осенне-зимнему периоду на улице Орджоникидзе, 11А.

Воды не будет с 6:00 четверга 14 мая до 8:00 пятницы 15 мая в микрорайоне Авиатор, а также в домах в границах Киевского проезда, улиц Орджоникидзе, Авиастроителей и проспекта Энтузиастов.

Жителей призвали заранее запастись питьевой водой.

Ольга Сергеева