Саратовский врач-диетолог посоветовала есть не больше 3 блинов в день

Саратовский диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья.

Завтра, 16 февраля, начинается Масленичная неделя, и главным блюдом на столах традиционно станут блины. Однако врачи предупреждают: это угощение может быть опасным для здоровья при неумеренном потреблении.

Диетолог саратовской городской клинической больницы № 1 Ирина Ширшова рекомендует здоровым людям ограничиться 2–3 блинами в день — это количество не нанесет вреда организму. Тем, кто страдает сахарным диабетом, ожирением или заболеваниями желудка, от блинов лучше отказаться совсем.

Чтобы сделать блюдо более полезным, врач советует готовить блины из ржаной, овсяной или гречневой муки. В качестве начинки лучше выбирать нежирное мясо, а также некрахмалистые овощи и фрукты: огурцы, капусту, баклажаны, курагу, финики или виноград.

«Главное, что нужно соблюдать в масленичную неделю, – меню не должно состоять только из блинов», – подчеркнула Ирина Ширшова.

Ольга Сергеева