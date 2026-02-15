В саратовском поселке более 1,2 тысячи человек остались без электричества

Под Саратовом более 1,2 тысячи человек остались без света из-за аварии на сетях.

Сегодня, 15 февраля, в поселке Красный Октябрь Саратова произошло массовое отключение электроэнергии. Как сообщили в региональной прокуратуре, без света остались жители семи многоквартирных и 170 частных домов — всего около 1,2 тысячи человек.

Электричество пропало в 12:30. На месте работает аварийная бригада, специалисты устраняют повреждение.

В компании «НЭСК» уточнили причину инцидента — повреждение в высоковольтных сетях. Когда именно восстановят подачу электроэнергии, пока не сообщается.

Ольга Сергеева