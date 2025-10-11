Саратовский вуз удивлял школьников новыми научными достижениями в физике

В Саратовском техническом университете 10 октября прошел международный фестиваль «Наука 0+».
Мероприятие, посвященное квантовой вселенной, собрало более 1400 участников.
На фестивале были представлены:
Умный дом с системами безопасности
VR-технологии и 3D-визуализация
Медицинские разработки, включая неинвазивный глюкометр
Химические эксперименты и физические опыты
Действующие макеты летательных аппаратов
Посетители могли участвовать в экспериментах, управлять дронами и тестировать интерактивные экспонаты. Мероприятие вызвало большой интерес у школьников и студентов, многие из которых получили сувениры за успешное выполнение научных заданий, — сообщает «Регион 64».
Ольга Сергеева