Саратовский вуз удивлял школьников новыми научными достижениями в физике

В Саратовском техническом университете 10 октября прошел международный фестиваль «Наука 0+».

Мероприятие, посвященное квантовой вселенной, собрало более 1400 участников.

На фестивале были представлены:

Умный дом с системами безопасности

VR-технологии и 3D-визуализация

Медицинские разработки, включая неинвазивный глюкометр

Химические эксперименты и физические опыты

Действующие макеты летательных аппаратов

Посетители могли участвовать в экспериментах, управлять дронами и тестировать интерактивные экспонаты. Мероприятие вызвало большой интерес у школьников и студентов, многие из которых получили сувениры за успешное выполнение научных заданий, — сообщает «Регион 64».

Ольга Сергеева