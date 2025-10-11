В Саратовской области энергетики отремонтировали 109 километров линий электропередачи

По итогам девяти месяцев работы «Облкоммунэнерго» отремонтировало 109 км ЛЭП, заменило свыше 1000 опор и модернизировало 10 трансформаторных подстанций.

На совещании с руководителем предприятия Вадимом Ойкиным губернатор Роман Бусаргин отметил важность снижения технических потерь и повышения качества обслуживания.

Заработная плата на предприятии выросла на 15,7%, а у электромонтеров — на 19%. В рамках решения кадровых вопросов заключено партнерское соглашение с Вавиловским университетом, где открыта лаборатория для подготовки специалистов и трудоустройства выпускников.

Ольга Сергеева